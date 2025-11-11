Íþróttir | Handbolti | mbl | 11.11.2025 | 17:08

Snýr aftur í desember

Sylvía Sigríður Jónsdóttir í leik með ÍR á síðasta tímabili.
Sylvía Sigríður Jónsdóttir í leik með ÍR á síðasta tímabili. mbl.is/Eyþór

Handboltakonan Sylvía Sigríður Jónsdóttir, leikmaður ÍR, mun að öllum líkindum snúa aftur á völlinn í desember að lokinni pásu í úrvalsdeildinni sem kemur til vegna þátttöku Íslands á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi.

Handkastið greinir frá því að Sylvía Sigríður hafi rifið aftara krossband í hné á undirbúningstímabilinu í sumar en hafi ekki þurft á skurðaðgerð að halda.

Hún hefur verið með spelku sem hefur samkvæmt Grétari Áka Andersen, þjálfara ÍR, hjálpað Sylvíu Sigríði að ná bata. Hann reiknar með henni klárri í slaginn eftir HM-pásuna.

ÍR hefur gengið mjög vel á tímabilinu og er í öðru sæti úrvalsdeildarinnar eftir átta umferðir.

