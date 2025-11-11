Snýr aftur í desember

Handboltakonan Sylvía Sigríður Jónsdóttir, leikmaður ÍR, mun að öllum líkindum snúa aftur á völlinn í desember að lokinni pásu í úrvalsdeildinni sem kemur til vegna þátttöku Íslands á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi.
Handkastið greinir frá því að Sylvía Sigríður hafi rifið aftara krossband í hné á undirbúningstímabilinu í sumar en hafi ekki þurft á skurðaðgerð að halda.
Hún hefur verið með spelku sem hefur samkvæmt Grétari Áka Andersen, þjálfara ÍR, hjálpað Sylvíu Sigríði að ná bata. Hann reiknar með henni klárri í slaginn eftir HM-pásuna.
ÍR hefur gengið mjög vel á tímabilinu og er í öðru sæti úrvalsdeildarinnar eftir átta umferðir.