Stiven vann Íslendingaslag – Óðinn og félagar á toppinn

Stiven Tobar Valencia (nr. 17) og Óðinn Þór Ríkharðsson (nr. 2) voru í sigurliðum í kvöld. mbl.is/Eyþór

Stiven Tobar Valencia og liðsfélagar hans í Benfica unnu sterkan útisigur á Íslendingaliði Karlskrona, 34:32, í E-riðli Evrópudeildarinnar í handknattleik í kvöld. Óðinn Þór Ríkharðsson og félagar í Kadetten Schaffhausen komust þá á topp H-riðils.

Benfica er í öðru sæti E-riðils með fjögur stig en Karlskrona er á botninum án stiga.

Stiven skoraði eitt mark fyrir Benfica og Arnór Viðarsson var með fjögur mörk fyrir Karlskrona. Ólafur Andrés Guðmundsson lék ekki með Karlskrona vegna meiðsla.

Í H-riðli vann Kadetten nauman útisigur á Nexe, 30:29, í Króatíu. Með sigrinum fór Kadetten á topp riðilsins og er þar með fjögur stig.

Óðinn Þór var drjúgur sem fyrr hjá Kadetten og skoraði fjögur mörk úr jafnmörgum skotum.

Hannover og Kristianstad á toppnum

Í G-riðli er Hannover-Burgdorf á toppnum með fullt hús stiga eftir heimasigur á Sävehof, 27:25.

Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari Hannover-Burgdorf. Birgir Steinn Jónsson skoraði tvö mörk fyrir Sävehof.

Loks skoraði Einar Bragi Aðalsteinsson tvö mörk fyrir Kristianstad í afar sterkum heimasigri á Vardar Skopje, 32:31, í F-riðli.

Með sigrinum fór Kristianstad upp fyrir Vardar og er á toppi F-riðils með fimm stig.

