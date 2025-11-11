Þorsteinn fór á kostum í Evrópudeildinni

Þorsteinn Leó Gunnarsson átti stórleik þegar lið hans Porto gerði góða ferð til Noregs og vann Elverum 29:25 í D-riðli Evrópudeildarinnar í handbolta, riðli Fram, í kvöld.
Porto er á toppi riðilsins með fullt hús stiga, sex, og Elverum er í þriðja sæti með tvö.
Þorsteinn Leó skoraði níu mörk fyrir Porto og var markahæstur allra í leiknum.
Tryggvi Þórisson lék með Elverum en komst ekki á blað.
Í E-riðli vann þýska liðið Melsungen öruggan 33:27-sigur á Ferencváros og er einnig með fullt hús stiga á toppi riðilsins.
Arnar Freyr Arnarsson komst ekki á blað hjá Melsungen að þessu sinni og Reynir Þór Stefánsson spilaði ekki þar sem hann er að jafna sig eftir að hafa greinst með gollurshússbólgu.