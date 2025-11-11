Íþróttir | Handbolti | mbl | 11.11.2025 | 19:27 | Uppfært 22:08

Þorsteinn og Arnar fóru á kostum í Evrópudeildinni

Þorsteinn Leó Gunnarsson skoraði níu mörk í kvöld.
Þorsteinn Leó Gunnarsson skoraði níu mörk í kvöld. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Þorsteinn Leó Gunnarsson átti stórleik þegar lið hans Porto gerði góða ferð til Noregs og vann Elverum 29:25 í D-riðli Evrópudeildarinnar í handbolta, riðli Fram, í kvöld.

Porto er á toppi riðilsins með fullt hús stiga, sex, og Elverum er í þriðja sæti með tvö.

Þorsteinn Leó skoraði níu mörk fyrir Porto og var markahæstur allra í leiknum.

Tryggvi Þórisson lék með Elverum en komst ekki á blað.

Arnar skoraði sex

Í E-riðli vann þýska liðið Melsungen öruggan 33:27-sigur á Ferencváros og er einnig með fullt hús stiga á toppi riðils síns.

Arnar Freyr Arnarsson átti stórleik fyrir Melsungen en hann skoraði sex mörk úr jafnmörgum skotum og var næstmarkahæstur allra í leiknum.

Reynir Þór Stefánsson spilaði ekki með Melsungen þar sem hann er að jafna sig eftir að hafa greinst með gollurshússbólgu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gerir ráð fyrir að heyra í sáttasemjara í dag Segja ásakanir Rússa minna á njósnareyfara Fimm ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps Skýrsla OECD sýnir fram á vaxandi einmanaleika
Fleira áhugavert
„Erum við í þættinum Satt eða logið?“ Bólusetja fálka eða fanga þá og geyma „Lausliðugramessa“ markar upphaf annríkis Verði heimilt að vísa ofbeldisfullum nemendum úr skóla
Loka