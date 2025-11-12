440.000 krónur í laun í einni sterkustu deild heims

„Ég var aldrei að fara verða rík eða lifa á þessu,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Ragnheiði stóð nokkrum sinnum til boða að halda út í atvinnumennsku en ákvað að halda kyrru fyrir á Íslandi.
„Ég hef talað við margar stelpur sem hafa verið í þessu og þær þurftu að leggja út fyrir hlutunum sjálfar, og vinna á daginn, þannig að þetta var ekki lúxuslíf sem ég hefði farið í,“ sagði Ragnheiður.
„Samningarnir voru aldrei þannig að mér fannst ég þurfa að stökkva á þá. Í minningunni var mér boðið í kringum 3.000 evrur á mánuði í Þýskalandi [440.000 íslenskrar krónur] en með því skilyrði að ákveðin hluti af laununum færi í leigu á húsnæði og mér fannst það ekki spennandi,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
