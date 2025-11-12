Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.11.2025 | 6:00

440.000 krónur í laun í einni sterkustu deild heims

„Ég var aldrei að fara verða rík eða lifa á þessu,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.

Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.

Vonast til að geta spilað aftur

Margar þurft að vinna með

Ragnheiði stóð nokkrum sinnum til boða að halda út í atvinnumennsku en ákvað að halda kyrru fyrir á Íslandi.

Mikil streita olli miklum veikindum
Frétt af mbl.is

„Ég hef talað við margar stelpur sem hafa verið í þessu og þær þurftu að leggja út fyrir hlutunum sjálfar, og vinna á daginn, þannig að þetta var ekki lúxuslíf sem ég hefði farið í,“ sagði Ragnheiður.

„Samningarnir voru aldrei þannig að mér fannst ég þurfa að stökkva á þá. Í minningunni var mér boðið í kringum 3.000 evrur á mánuði í Þýskalandi [440.000 íslenskrar krónur] en með því skilyrði að ákveðin hluti af laununum færi í leigu á húsnæði og mér fannst það ekki spennandi,“ sagði Ragnheiður meðal annars.

Viðtalið við Ragnheiði í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Ragnheiður Júlíusdóttir.
Ragnheiður Júlíusdóttir. Instagram/@Ragnheidurjulisd

