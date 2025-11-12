Bjarki sá um Íslendingaliðið

Bjarki Már Elísson fór fyrir ungverska liðinu Veszprém þegar það vann stórsigur á Kolstad, 43:29, í A-riðli Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í Þrándheimi í kvöld.
Eftir sigurinn er Veszprém í þriðja sæti riðilsins með átta stig en Kolstad er í því sjöunda með tvö stig.
Bjarki Már var markahæstur í leiknum með átta mörk úr jafnmörgum skotum.
Benedikt Gunnar Óskarsson skoraði þrjú mörk og gaf tvær stoðsendingar fyrir Kolstad en Sigvaldi Björn Guðjónsson lék ekki með liðinu.
Sigurjón Guðmundsson lék í fáeinar mínútur í marki Kolstad, fékk á sig fjögur skot en varði ekkert þeirra.