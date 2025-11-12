Andri Snær Stefánsson, þjálfari karlaliðs KA í handbolta, var skiljanlega ósáttur með frammistöðu sinna manna, en KA-menn fengu skell gegn FH í Kaplakrika í kvöld, 45:32.
„Þetta er náttúrlega hundsvekkjandi. Við ætluðum okkur auðvitað miklu meira í leiknum. En það er ekki boðlegt að fá á sig 45 mörk, það gefur auga leið. Það er alltof mikið og við töpum þessu mikið þar,“ sagði Andri Snær.
KA-mönnum gekk illa að finna lausnir á varnarleik sínum allan leikinn. Í upphafi leiks skoraði Jón Bjarni Ólafsson línumaður FH mikið og þegar KA-menn fóru aftar með vörn sína gengu skyttur FH-inga á lagið.
„Við náðum bara ekki að tengja saman vörn og markvörslu. Við vorum í vandræðum með Jón Bjarna í byrjun leiks og svo þegar við þéttum okkur, þá skutu þeir hrikalega vel fyrir utan.
FH-ingarnir eru með mjög efnilega stráka og spiluðu frábærlega, ég ætla ekki að taka neitt af þeim. Í fyrri hálfleik réðum við ekkert við þá. FH er með nokkra af efnilegustu leikmönnum landsins sem litu vel út í kvöld.
Það fór líka aðeins með sjálfstraustið í vörninni, hvað við vorum að brenna mikið af færum í sókn. Mér fannst mínir menn aðeins hengja haus við það og það hafði líka áhrif á að við náðum ekki að stoppa þá í vörninni.“
KA átti ágætis kafla um miðbik síðari hálfleiks og náðu að koma muninum niður í fimm mörk 36:31 þegar tólf mínútur lifðu leiks. Síðan fór allt í baklás aftur og leikurinn endaði með þrettán marka mun.
„Þetta var afleitur lokakafli hjá okkur. Ég skammaði mína menn fyrir að hafa farið svona niður á hælana síðustu mínúturnar, það var óþarfi af því að við vorum alveg nálægt því að gera þetta að leik. Þetta var virkilega súrt að enda leikinn á hælunum.“
KA-menn fóru í 7 á móti 6 undir lok fyrri hálfleiks og spiluðu það nánast út allan leikinn og sóknarleikur liðsins batnaði til muna.
„Það hjálpaði til með flæðið og að finna stöður og svoleiðis. Við vorum alltof hikandi í byrjun leiks í sókninni, þannig að það kom ágætlega út að spila 7 á móti 6.“
Aðspurður hvort að hann taki eitthvað jákvætt út úr leik kvöldsins sagði þjálfarinn:
„Ég get ekki séð neitt jákvætt eins og er, þetta var bara skita. Við þurfum að nota þetta í næstu verkefni og spyrna okkur vel frá eftir þennan leik. Ég bara óska FH til hamingju með geggjaðan sigur, þeir voru frábærir í kvöld,“ sagði Andri Snær Stefánsson að lokum.