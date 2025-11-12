Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.11.2025 | 21:31

Evrópumeistararnir styrktu stöðuna

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson í leik með …
Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson í leik með Magdeburg gegn Pick Szeged á síðasta tímabili. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon létu vel til sín taka þegar ríkjandi Evrópumeistarar Magdeburg unnu þægilegan sigur á RK Zagreb, 27:22, í B-riðli Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.

Magdeburg er á toppi riðilsins með fullt hús stiga, 14, eftir sjö leiki.

Gísli Þorgeir skoraði fjögur mörk og gaf fjórar stoðsendingar og Ómar Ingi Magnússon bætti við þremur mörkum.

Elvar Örn Jónsson komst ekki á blað en átti eina stoðsendingu.

Janus Daði Smárason er enn frá vegna meiðsla hjá Pick Szeged og lék því ekki í 25:24-tapi fyrir Eurofarm Pelister í Norður-Makedóníu í sama riðli.

Szeged er í fjórða sæti B-riðils með sex stig.

mbl.is
