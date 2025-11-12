Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.11.2025 | 17:43

„Fer í allar árásir“

„Dagmar er rosalega flott stelpa og áræðin,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir um Dagmar Guðrúnu Pálsdóttur, leikmann Fram, í Handboltahöllinni á Handboltapassanum á mánudagskvöld.

Dagmar Guðrún lék afar vel í sigri Fram á Selfossi í úrvalsdeildinni í síðustu viku.

„Þetta eru skemmtileg mörk sem hún skorar, hún er með skemmtilegar hreyfingar,“ skaut Ásbjörn Friðriksson inn í.

„Hún fer í allar árásir sem hún getur farið í og er óhrædd við að taka skotin. Það er kraftur í henni,“ sagði Rakel Dögg einnig.

Umræðuna um Dagmar auk umræðu um innkomu Sunnu Jónsdóttur í vörnina hjá Fram má sjá í spilaranum hér að ofan.

