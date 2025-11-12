Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.11.2025 | 17:23

HM í hættu hjá landsliðskonunni

Andrea Jacobsen í leik með íslenska landsliðinu.
Andrea Jacobsen í leik með íslenska landsliðinu. mbl.is/Karítas

Andrea Jacobsen, landsliðskona í handknattleik, sleit liðband í ökkla á æfingu með félagsliði sínu Blomberg-Lippe í Þýskalandi fyrir síðustu helgi.

Af þeim sökum lék hún ekki með liðinu gegn Val í 2. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar á laugardag.

Því ríkir óvissa um hvort Andrea geti tekið þátt með íslenska landsliðinu á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi, sem hefst eftir aðeins tvær vikur.

Vonar það besta

Andrea sagði í samtali við Handbolta.is að skoðun hafi leitt í ljós að liðband í ökkla væri slitið og að því þyrfti hún að bíða og vona það besta á næstu vikum.

Vefmiðillinn ræddi einnig við Arnar Pétursson landsliðsþjálfara sem kvaðst reikna með að kalla 17. leikmanninn í landsliðshópinn þó hann væri ekki búinn að gefa upp von um að Andrea geti tekið þátt á HM.

