ÍR vann toppslaginn á Hlíðarenda

ÍR gerði frábæra ferð á Hlíðarenda og lagði þar Val að velli, 25:24, í toppslag í 9. Umferð úrvalsdeildar kvenna í handknattleik í kvöld.
ÍR jafnaði þar með við Val en bæði lið eru nú með 14 stig. Valur heldur toppsætinu og ÍR er áfram í öðru sæti.
ÍR byrjaði leikinn betur og komst snemma í 5:1. Valur vaknaði þá af værum blundi og jafnaði metin í 6:6 og var leikurinn æsispennandi það sem eftir var.
Eftir gífurlega spennu undir lokin var það Sara Dögg Hjaltadóttir sem skoraði sigurmark ÍR úr vítakasti sjö sekúndum fyrir leikslok.
Þórey Anna Ásgeirsdóttir fékk eitt lokatækifæri fyrir Val til þess að jafna metin en skot hennar úr hægra horninu geigaði.
Sara Dögg var langmarkahæst í leiknum með 11 mörk fyrir ÍR auk þess sem hún gaf sjö stoðsendingar. Sif Hallgrímsdóttir varði 12 skot í marki Breiðhyltinga.
Þórey Anna var markahæst hjá Val með átta mörk og Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir bætti við fimm mörkum.