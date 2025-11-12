Litum virkilega vel út sóknarlega

Sigursteinn Arndal, þjálfari karlaliðs FH í handbolta, var glaðbeittur að leik loknum í samtali við mbl.is. FH-ingar kjöldrógu KA í Kaplakrika í kvöld 45:23.
„Þetta var virkilega góð frammistaða. Það var fullt af hlutum sem við vorum að reyna að vinna með fyrir þennan leik sem mér fannst virka frábærlega sóknarlega. Við litum virkilega vel út þar.
Við vorum hins vegar slappir varnarlega í seinni hálfleik, en það kom þó ekki að sök. Við slökuðum kannski fullmikið á enda vorum við komnir í ágætis stöðu, svo kom vörnin upp aftur síðustu tíu mínúturnar og þá náðum við að auka forskotið,“ sagði þjálfarinn.
FH-ingar sköpuðu sér marktækifæri í nánast hverri einustu sókn sinni í leiknum og röðuðu inn mörkum allan leikinn.
„Við vorum virkilega aðgangsharðir á markið, við vorum að sækja á mörgum mönnum. Mér fannst tímasetningarnar góðar hjá okkur og menn grimmir að sækja á markið.
Garðar Ingi Sindrason og Ómar Darri Sigurgeirsson fóru á kostum í liði FH í kvöld. Garðar Ingi skoraði 13 mörk úr 13 skotum og Ómar Darri skoraði 8 mörk.
„Það býr mikið í þessum strákum, en þeir gera ekkert nema að allt liðið sé að tikka og það voru margir sem voru að skila sínu sóknarlega í dag.
KA-menn fóru í 7 á móti 6 undir lok fyrri hálfleiks og spiluðu það nánast út allan leikinn. Sigursteinn var óhress með hvernig hans menn tóku á móti því.
„Mér fannst við leysa það mjög illa varnarlega, vægt til orða tekið. Það skánaði svo sem í lokin, en þá var kannski leikurinn búinn.
Við vorum alltof passívir og þeir fengu að stjórna alltof mikið sóknarlega í 7 á móti 6. Við þurfum að fara vel yfir það, eins og við fórum yfir sóknarleikinn eftir síðasta leik.
FH-liðið hefur verið frekar óstöðugt í vetur og var með fjóra sigra, fjögur töp og eitt jafntefli fyrir leikinn í kvöld. Aðspurður um óstöðugleika liðsins sagði hann:
„Já, við erum búnir að eiga fullt af góðum frammistöðum. En það er rétt, við erum alltaf að leita að þessum stöðugleika.
Mér fannst við vera komnir vel á veg eftir Haukaleikinn. Svo eigum við í rauninni 40 fínar mínútur gegn Aftureldingu, en 20 slakar mínútur.
Þannig að við þurfum að bæta fókusinn og vera meira á tánum í 60 mínútur, þá erum við með gott lið,“ sagði Sigursteinn Arndal.