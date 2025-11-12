Risasigur og markaflóð hjá FH-ingum

FH vann stórsigur á KA 45:32 í Kaplakrika í 10. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta. Með sigrinum fór FH upp í 5. sæti deildarinnar með 11 stig, en KA er áfram í þriðja sæti með 12 stig.
FH-ingar tóku snemma frumkvæðið í leiknum og komust 5:2 eftir 5 mínútna leik. Jón Bjarni Ólafsson var óstöðvandi á línunni og skoraði fjögur af fimm fyrstu mörkum FH-inga. KA-menn voru í vandræðum í varnarleik sínum og Bruno Bernat varði fyrsta skot sitt á 10. mínútu.
Logi Gautason og Bjarni Ófeigur Valdimarsson drógu vagninn fyrir KA í fyrri hálfleik og Logi minnkaði muninn í 8:7 eftir 12 mínútna leik.
FH-ingar tóku svo öll völd á vellinum og juku forskot sitt jafn og þétt. FH var mest 10 mörkum yfir, og staðan var 19:9 þegar fjórar mínútur voru til hálfleiks.
KA-menn tóku þá leikhlé og fóru að spila 7 á móti 6 í sókninni. Það skilaði þeim fimm mörkum á fjórum mínútum, en FH-ingar héldu samt áfram að skora og munurinn á liðunum í hálfleik var átta mörk, 22:14.
Sóknarleikur Hafnfirðinga var frábær í fyrri hálfleik og margir leikmenn í stuði.
Símon Michael Guðjónsson var öflugur í vinstra horninu, Jón Bjarni Ólafsson var illviðráðanlegur á línunni og fyrir utan voru Garðar Ingi Sindrason og hinn ungi Ómar Darri Sigurgeirsson líka sjóðheitir.
Jafnræði var með liðunum í upphafi síðari hálfleiks. Liðin skoruðu bæði grimmt og eftir 13 mínútna leik í síðari hálfleik höfðu FH-ingar skorað ellefu mörk og KA-menn tíu.
Ómar Darri Sigurgeirsson fór hamförum í liði FH-inga og varnarmenn KA áttu í stökustu vandræðum með hann.
Sóknarleikur KA var öflugur og Arnór Ísak Haddsson fór mikinn og skoraði hann sex mörk á fyrstu 18 mínútum síðari hálfleiks.
KA-menn spiluðu mjög vel sóknarlega lengst af í síðari hálfleik og náðu að koma muninum niður í fimm mörk 36:31 þegar tólf mínútur lifðu leiks og Akureyringar eygðu smá von um að koma til baka.
Þá tók Garðar Ingi Sindrason við sér og skoraði hvert glæsimarkið á fætur öðru. Varnarleikur KA-manna allan leikinn var hreinasta hörmung og markvarslan einnig lítil sem engin. Þegar lið fær á sig 45 mörk í handboltaleik, er augljóst að margt hafi farið úrskeiðis.
FH-ingar gengu á lagið undir lok leiksins og skoruðu að vild. KA-menn virtust hins vegar gefast upp og kláruðu leikinn afar illa.
Lokaniðurstaðan var því stórsigur FH-inga 45:32.
Garðar Ingi Sindrason var frábær í liði FH í kvöld og skoraði 13 mörk úr 13 skotum. Símon Michael Guðjónsson og Ómar Darri Sigurgeirsson gerðu 8 mörk hvor og Jón Bjarni Ólafsson 6.
Hjá KA var Bjarni Ófeigur Valdimarsson atkvæðamestur með 9 mörk, Giorgi Arvelodi skoraði 7 og Arnór Ísak Haddsson 6.
