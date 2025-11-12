Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.11.2025 | 19:31

„Vita Norðmenn ekkert um handbolta?“

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

„Hún leiddi liðið í þessum toppslag“

„Hún leiddi liðið í þessum toppslag“

» Fleiri tengdar fréttir

„Velkominn heim Arnór Snær Óskarsson,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon þegar hann tilkynnti að hægri skytta Vals væri besti leikmaður 9. umferðar úrvalsdeildarinnar í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.

Arnór Snær átti stórleik í endurkomu sinni úr atvinnumennsku, þar sem hann hafði leikið með Kolstad í Noregi.

„Hann gersamlega kveikir í þessari deild“
Frétt af mbl.is

„Hann gersamlega kveikir í þessari deild“

„Vita Norðmenn ekkert um handbolta eða?“ spurði Hörður.

„Það er reyndar góður punktur,“ svaraði Ásbjörn Friðriksson og hló.

Lið 9. umferðar má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

„Hún leiddi liðið í þessum toppslag“

„Hún leiddi liðið í þessum toppslag“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Klapparstígsráðgátan leyst Hafa ekki hugmynd um að þau taki þátt í stríði Tveir starfslokasamningar upp á 50 milljónir Hanna: „Við lítum þetta mál alvarlegum augum“
Fleira áhugavert
Verði heimilt að vísa ofbeldisfullum nemendum úr skóla Magnús Ragnarsson nýr stjórnarformaður Leikfélagsins Bólusetja fálka eða fanga þá og geyma Klapparstígsráðgátan leyst