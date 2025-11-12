„Velkominn heim Arnór Snær Óskarsson,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon þegar hann tilkynnti að hægri skytta Vals væri besti leikmaður 9. umferðar úrvalsdeildarinnar í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.
Arnór Snær átti stórleik í endurkomu sinni úr atvinnumennsku, þar sem hann hafði leikið með Kolstad í Noregi.
„Vita Norðmenn ekkert um handbolta eða?“ spurði Hörður.
„Það er reyndar góður punktur,“ svaraði Ásbjörn Friðriksson og hló.
