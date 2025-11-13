Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.11.2025 | 21:01

Auðvelt hjá Val

Björgvin Páll Gústavsson fagnar ásamt liðsfélögum sínum eftir stórsigur Vals …
Björgvin Páll Gústavsson fagnar ásamt liðsfélögum sínum eftir stórsigur Vals í Kórnum í kvöld. mbl.is/Eyþór

Valur gerði góða ferð í Kórinn og vann þar HK örugglega, 33:24, í 10. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í kvöld.

Með sigrinum fór Valur upp í annað sæti þar sem liðið er með 14 stig eins og Afturelding sæti neðar. HK er í níunda sæti með átta stig.

Eftir jafnræði til að byrja með tók Valur stjórnina þegar leið á fyrri hálfleikinn og var níu mörkum yfir, 18:9, að honum loknum.

Eftirleikurinn reyndist einkar auðveldur enda skoraði Valur fyrstu sex mörk síðari hálfleiksins, hafði þá skorað 11 mörk í röð og staðan því orðin 24:9.

Að lokum unnu Valsmenn níu marka sigur.

Gunnar Róbertsson var markahæstur í leiknum með átta mörk fyrir Val og gaf fjórar stoðsendingar. Arnór Snær Óskarsson bætti við sjö mörkum.

Björgvin Páll Gústavsson varði 13 skot í marki Vals og var með 45 prósent markvörslu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ísland tekur þátt í 63 milljarða stuðningi „Finnst þetta bara vera orðaleikur“ EES-samningurinn að einhverju leyti í uppnámi Nokkrar moskítóflugur fundust á Suðurlandi
Fleira áhugavert
„Það er þroski sem fylgir þessari þjáningu“ Dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp á Akureyri Lágmarks virðing að fyrirtæki fái að aðlagast Uggandi yfir fjölda innlagna barna