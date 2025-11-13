Auðvelt hjá Val

Valur gerði góða ferð í Kórinn og vann þar HK örugglega, 33:24, í 10. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í kvöld.
Með sigrinum fór Valur upp í annað sæti þar sem liðið er með 14 stig eins og Afturelding sæti neðar. HK er í níunda sæti með átta stig.
Eftir jafnræði til að byrja með tók Valur stjórnina þegar leið á fyrri hálfleikinn og var níu mörkum yfir, 18:9, að honum loknum.
Eftirleikurinn reyndist einkar auðveldur enda skoraði Valur fyrstu sex mörk síðari hálfleiksins, hafði þá skorað 11 mörk í röð og staðan því orðin 24:9.
Að lokum unnu Valsmenn níu marka sigur.
Gunnar Róbertsson var markahæstur í leiknum með átta mörk fyrir Val og gaf fjórar stoðsendingar. Arnór Snær Óskarsson bætti við sjö mörkum.
Björgvin Páll Gústavsson varði 13 skot í marki Vals og var með 45 prósent markvörslu.