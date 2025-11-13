Botnliðið bíður enn fyrsta sigursins

Stjarnan og ÍR skildu jöfn, 27:27, í hörkuleik í 10. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Mýrinni í Garðabæ í kvöld.
Stjarnan fór með jafnteflinu upp í áttunda sæti þar sem liðið er með átta stig eins og Fram í sætinu fyrir ofan og HK sæti neðar. ÍR er enn á botninum, nú með þrjú stig, og bíður enn eftir sínum fyrsta sigri á tímabilinu.
Stjarnan var ögn sterkari í fyrri hálfleik og var tveimur mörkum yfir, 16:14, að honum loknum.
Í síðari hálfleik var allt í járnum. Þegar leið á leikinn skiptust liðin á að ná naumri forystu.
ÍR komst svo tveimur mörkum yfir, 27:25, þegar rúmar tvær mínútur voru eftir af leiknum. Stjarnan gafst ekki upp og fór það svo að Benedikt Marinó Herdísarson jafnaði metin fyrir heimamenn með marki úr vítakasti þegar leiktíminn var búinn.
Benedikt Marinó var markahæstur hjá Stjörnunni með sjö mörk og Daníel Karl Gunnarsson bætti við sex mörkum. Adam Thorstensen varði 12 skot í markinu.
Markahæstur í leiknum var hinn 18 ára gamli Jökull Blöndal Björnsson með átta mörk og gaf hann auk þess fimm stoðsendingar. Baldur Fritz Bjarnason, sem einnig er 18 ára, bætti við sex mörkum.
Ólafur Rafn Gíslason lék vel í marki ÍR-inga og varði 14 skot.