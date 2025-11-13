Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.11.2025 | 16:07

„Einn besti leikur hans á tímabilinu“

„Mér finnst þetta vera einn besti leikur hans á tímabilinu,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir um Baldur Fritz Bjarnason í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.

Baldur Fritz, sem er aðeins 18 ára gamall, átti mjög góðan leik fyrir ÍR í jafntefli gegn ÍBV í úrvalsdeildinni í síðustu viku.

„Það er eitt með Baldur, það er mikil pressa á honum. Hann talar um að hann ætli út eftir tímabilið, fyrir þetta tímabil. Hann setti mikla pressu á sig og það er mikil pressa á honum. Það er spurning hvort hann sé að ná smá slökun í því núna.

Hvort hann sé ekki að jafna sig. Maður hefur séð feila hjá honum þar sem hann er að fara fram úr sér og taka skot of snemma. Mér fannst þessi leikur vera stórt skref upp á við,“ sagði Ásbjörn Friðriksson.

Umræðuna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

