Íþróttir | Handbolti | 13.11.2025 | 20:50

Haukar tylltu sér á toppinn

Freyr Aronsson skoraði átta mörk fyrir Hauka á Selfossi.
Freyr Aronsson skoraði átta mörk fyrir Hauka á Selfossi. mbl.is/Eyþór

Haukar komu sér á topp úrvalsdeildar karla í handknattleik með því að vinna sterkan útisigur á Selfossi, 35:30, í 10. umferð deildarinnar í kvöld.

Haukar eru með 16 stig í efsta sætinu og Selfoss er í 11. og næstneðsta sæti með fimm stig.

Mikið jafnræði var með liðunum framan af leiknum enda var staðan hnífjöfn, 16:16, að loknum fyrri hálfleik.

Síðari hálfleikur virtist ætla að þróast á sama veg og gerði það raunar lengst enda munurinn aðeins eitt mark, 25:24, þegar rúmar tólf mínútur lifðu leiks.

Þá tóku Haukar hins vegar leikinn yfir. Sex mínútum síðar var staðan nefnilega orðin 30:25 og gestirnir úr Hafnarfirði komnir í góð mál.

Þeir náðu mest sex marka forystu undir blálokin og unnu að lokum góðan fimm marka sigur.

Hinn 17 ára gamli Freyr Aronsson var markahæstur í leiknum með átta mörk fyrir Hauka. Hergeir Grímsson bætti við sjö mörkum gegn uppeldisfélagi sínu.

Aron Rafn Eðvarðsson varði 11 skot í marki Hauka.

Hjá Selfossi var Hannes Höskuldsson markahæstur með sex mörk og Alexander Hrafnkelsson varði 12 skot í marki heimamanna.


