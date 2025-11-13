Orri öflugur í maraþonleik

Orri Freyr Þorkelsson lagði sitt af mörkum þegar lið hans Sporting tapaði með minnsta mun, 38:37, fyrir Þýskalandsmeisturum Füchse Berlín í A-riðli Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í Lissabon í kvöld.
Füchse Berlín er á toppi riðilsins með fullt hús stiga, 14, og Sporting er í fimmta sæti með átta stig.
Orri Freyr skoraði sex mörk fyrir Sporting en þrátt fyrir það var hann ekki á meðal markahæstu manna.
Danski snillingurinn Mathias Gidsel átti stórbrotinn leik er hann skoraði 13 mörk og gaf sex stoðsendingar fyrir Füchse Berlín.
Bræðurnir Francisco og Martim Costa voru markahæstir hjá Sporting. Francisco skoraði tólf og gaf fjórar stoðsendingar og Martim var með níu mörk. Tveir leikmenn Füchse Berlín skoruðu svo átta mörk hvor.
Viktor Gísli Hallgrímsson lék aðeins í tvær mínútur með Barcelona en nýtti þær vel þegar liðið vann öruggan heimasigur á Wisla Plock, 30:24, í B-riðli.
Barcelona er í öðru sæti með 12 stig, tveimur á eftir Íslendingaliði Magdeburg.
Viktor Gísli varði tvö skot af fjórum sem hann fékk á sig á mínútunum tveimur og var því með 50 prósent markvörslu.