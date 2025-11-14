Fannst við ekki tilbúnir

„Mér fannst við ekki alveg tilbúnir í þetta. Við vorum að gera of mikið af atriðum sem máttu ekki gerast ef við ætluðum að vinna,“ sagði Stefán Rúnar Árnason, þjálfari Aftureldingar, í samtali við mbl.is eftir 23:23 jafntefli við Þór í tíundu umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.
„Ég er svekktur að ná ekki í tvö stig. Við ætluðum okkur það, en frammistaðan hjá okkur var ekki nógu góð til að vinna hér í Höllinni. Við mættum mjög hættulegu Þórs-liði, erfiðu liði sem er með fullt af mjög góðum leikmönnum.
Við vorum ekki alveg tilbúnir í slaginn. Við áttum sénsa á að komast lengra frá þeim, en nýttum þá ekki og Þór kom alltaf til baka. Það var erfitt að eiga við,“ sagði hann.
Aðspurður út í gengi liðsins hingað til sagði Stefán Rúnar: „Við erum sáttir við margt í vetur. Við erum líka bara að þróa liðið okkar og reyna að bæta það leik fyrir leik. Þessi leikur var skref til baka.
Í dag var fókusinn ekki nógu mikið á frammistöðuna. Við fórum að pirra okkur á dómum og fyrir vikið gerðum við mistök og fleira inni á vellinum sem við höfum ekki verið að gera. Við erum með marga leikmenn sem við erum að vinna með og við erum að bæta liðið.
Við erum með leikmenn sem eru að reyna að læra. Við höfum verið ánægðir með mjög margt. Þessir strákar hafa lagt gífurlega mikið á sig og bætt sig viku fyrir viku. Þetta var smá skref til baka, en við þurfum líka að læra.
Í dag fengum við fullt af atriðum til að vinna með og læra af. Ég er alveg sannfærður um að á mánudaginn byrjum við aftur undirbúning fyrir leikinn gegn Selfossi og ætlum okkur tvö stig þar,“ sagði Stefán Rúnar að lokum.