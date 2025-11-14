Íþróttir | Handbolti | mbl | 14.11.2025 | 19:25 | Uppfært 19:44

Íslandsmeistararnir öflugir í Eyjum

Viktor Sigurðsson sækir að vörn ÍBV í kvöld.
Viktor Sigurðsson sækir að vörn ÍBV í kvöld. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Íslands- og bikarmeistarar Fram gerðu góða ferð til Vestmannaeyja og unnu þar öruggan sigur á ÍBV, 34:28, í 10. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.

Eftir sigurinn er Fram áfram í sjöunda sæti deildarinnar en nú með tíu stig. ÍBV er sæti ofar með 11 stig.

Fram réði lögum og lofum stóran hluta leiksins og var fimm mörkum yfir, 17:12, í hálfleik.

Gestirnir úr Úlfarsárdal héldu svo góðum dampi í síðari hálfleik og unnu að lokum sterkan sex marka sigur.

Rúnar Kárason var markahæstur í liði Fram gegn sínum gömlu félögum og skoraði átta mörk. Viktor Sigurðsson bætti við sex mörkum.

Sigtryggur Daði Rúnarsson var markahæstur hjá ÍBV með níu mörk. Andri Erlingsson skoraði fimm.

