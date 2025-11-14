Íþróttir | Handbolti | mbl | 14.11.2025 | 21:12

Markahæstur eftir tilkynningu um brottför

Hákon Daði Styrmisson á æfingu með íslenska landsliðinu.
Hákon Daði Styrmisson á æfingu með íslenska landsliðinu. mbl.is/Kristinn Magnússon

Hákon Daði Styrmisson var markahæstur allra þegar lið hans Eintracht Hagen vann góðan útisigur á Dormagen, 25:23, í þýsku B-deildinni í handknattleik í kvöld.

Fyrir leikinn staðfesti Hagen á heimasíðu félagsins að Hákon Daði væri á förum frá því í janúar.

Eyjamaðurinn er á heimleið og hefur átt í viðræðum við Val auk þess sem uppeldisfélagið ÍBV hefur verið nefnt til sögunnar.

Hákon Daði virðist staðráðinn í að sýna allar sínar bestu hliðar áður en hann flytur heim því hann skoraði sex mörk fyrir Hagen í kvöld.

Hagen er á toppnum í B-deildinni með 19 stig, þremur stigum fyrir ofan Balingen og Bietigheim sem eiga bæði leik til góða.

mbl.is
