Markahæstur eftir tilkynningu um brottför

Hákon Daði Styrmisson var markahæstur allra þegar lið hans Eintracht Hagen vann góðan útisigur á Dormagen, 25:23, í þýsku B-deildinni í handknattleik í kvöld.
Fyrir leikinn staðfesti Hagen á heimasíðu félagsins að Hákon Daði væri á förum frá því í janúar.
Eyjamaðurinn er á heimleið og hefur átt í viðræðum við Val auk þess sem uppeldisfélagið ÍBV hefur verið nefnt til sögunnar.
Hákon Daði virðist staðráðinn í að sýna allar sínar bestu hliðar áður en hann flytur heim því hann skoraði sex mörk fyrir Hagen í kvöld.
Hagen er á toppnum í B-deildinni með 19 stig, þremur stigum fyrir ofan Balingen og Bietigheim sem eiga bæði leik til góða.