Vonsvikinn að við unnum ekki

Þórsarar verjast skoti Ævars Smára Gunnarssonar í kvöld.
Þórsarar verjast skoti Ævars Smára Gunnarssonar í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
„Ég held að þetta sé enn ein staðfestingin á því að við erum á góðu skriði og þurfum ekki að vera hræddir við neinn andstæðing,“ sagði Daniel Birkelund, þjálfari Þórs, í samtali við mbl.is eftir 23:23 jafntefli við Aftureldingu í tíundu umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Höllinni á Akureyri.

„Akkúrat núna, strax að leik loknum, er ég aðallega vonsvikinn að við unnum ekki leikinn. Mér fannst við vera betra liðið í 60 mínútur og nær sigrinum en þeir. Við fengum nokkur tækifæri til að klára leikinn en hafandi sagt það, þá var þetta tæpt allan tímann,“ sagði Daniel.

Jafnt í spennutrylli á Akureyri

Daniel var heilt á litið ánægður með frammistöðu sinna manna í kvöld. „Ég er ánægður með frammistöðuna heilt yfir, sérstaklega varnarleikinn. Mér fannst varnarleikurinn og markvarsla virkilega góð í kvöld. Ég er líka ánægður með sóknina þannig séð, við fengum of mörg færi sem við nýttum ekki,“ sagði hann.

„Það er enginn leikur auðveldur í þessari deild, en það er heldur ekkert ómögulegt. Við verðum að gefa okkur 100% í hvern einasta leik og sjá hverju það skilar okkur. Við höfum sýnt það fyrr á tímabilinu og svo aftur í dag,“ sagði Daniel að lokum.

