„Mér fannst það leiðinlegt, þetta var skemmtilegra þegar þetta var upp í þrjú,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Tímabilið 2020-21 var notast við óhefðbundið fyrirkomulag í úrslitakeppninni vegna kórínuveirufaraldursins þar sem samanlagður bestur árangur í tveimur leikjum var í gildi, ólíkt því sem verið hefur þar sem vinna þarf þrjá leiki til þess að tryggja sig áfram og svo Íslandsmeistaratitilinn.
„Það voru hins vegar stærri hlutir í gangi, fólk var að veikjast og deyja, og við vorum bara lítið lið í handbolta,“ sagði Ragnheiður.
„Maður gerði bara það sem manni var sagt að gera. Ég man ekki vel eftir þessu en ég man að við töpuðum á móti Val sem var ótrúlega fúlt,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
Viðtalið við Ragnheiði í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.