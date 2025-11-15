Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.11.2025 | 7:00

„Fólk var að veikjast og deyja“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Mér fannst það leiðinlegt, þetta var skemmtilegra þegar þetta var upp í þrjú,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.

Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.

Vonast til að geta spilað aftur

Vonast til að geta spilað aftur

Stærri hlutir í gangi

Tímabilið 2020-21 var notast við óhefðbundið fyrirkomulag í úrslitakeppninni vegna kórínuveirufaraldursins þar sem samanlagður bestur árangur í tveimur leikjum var í gildi, ólíkt því sem verið hefur þar sem vinna þarf þrjá leiki til þess að tryggja sig áfram og svo Íslandsmeistaratitilinn.

Mikil streita olli miklum veikindum
Frétt af mbl.is

Mikil streita olli miklum veikindum

„Það voru hins vegar stærri hlutir í gangi, fólk var að veikjast og deyja, og við vorum bara lítið lið í handbolta,“ sagði Ragnheiður.

„Maður gerði bara það sem manni var sagt að gera. Ég man ekki vel eftir þessu en ég man að við töpuðum á móti Val sem var ótrúlega fúlt,“ sagði Ragnheiður meðal annars.

Viðtalið við Ragnheiði í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Ragnheiður Júlíusdóttir.
Ragnheiður Júlíusdóttir. Ljósmynd/Fram

