Frábær sigur Selfyssinga fyrir norðan

Selfoss vann góðan 27:23-sigur á KA/Þór Í 9. umferð Olís-deildar kvenna í dag en liðin spiluðu í KA-heimilinu á Akureyri. Selfoss er nú með 4 stig í 7. sætinu en KA/Þór er í 4. sæti með 9 stig.
Heimakonur byrjuðu leikinn betur en það munaði aldrei neinu á liðunum. Markvarslan var engin í byrjun leiks og upphafskaflinn einkenndist af óðagoti, lélegum sendingum og urmul tapaðra bolta. Þeir voru orðnir þrettán eftir ellefu mínútna leik.
Susanne Pettersen leiddi heimakonur áfram í markaskorun en Selfyssingar dreifðu sínum mörkum á skytturnar og línumanninn. Staðan var 11:9 fyrir KA/Þór eftir 20 mínútna leik en þá urðu vatnaskil. Selfyssingar tóku leikinn algjörlega yfir og heimakonur vissu varla sitt rjúkandi ráð, ekki síst í sóknarleiknum.
Ágústa Tanja Jóhannsdóttir varði nokkur skot og 5:1 vörn gestanna olli endalausum vandræðagangi hjá leikmönum KA/Þórs. Fimm mörk í röð breytti stöðunni í 11:14 og staðan var svo 13:16 í hálfleik.
Í byrjun seinni hálfleiks komst Selfoss í 19:14 en þrjú mörk í röð frá KA/Þór gáfu heimakonum fyrirheit um betri tíð. Matea Lonac fór að verja eins og berserkur en sóknarleikur KA/Þórs skilaði engu. Fjögur dauðafæri fóru í súginn og liðið tapaði einnig boltum þannig að illa gekk að brúa bilið á milli liðanna.
Selfoss hékk á forskotinu allt til loka en KA/Þór náði að minnka muninn í 23:22 fjórum mínútum fyrir leikslok. Lokatölur urðu 27:23 og gátu Selfyssingar fagnað vel og innilega i leikslok.
Liðsheild Selfyssinga var mjög góð og lögðu allir sitt að mörkum. Vinstri skytturnar, þær Ída Bjarklind Magnúsdóttir og Hulda Hrönn Bragadóttir, fengu að leika lausum hala og skoruðu nokkur mörk. Sylvía Bjarnadóttir kom spræk inn í leikinn og olli usla.
Heimakonur voru hægar og hikandi og Adela Eyrún Jóhannsdóttir, sem var fremst í 5:1 vörn Selfyssinga, tók allan takt úr sóknarleik þeirra.