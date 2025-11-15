Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.11.2025 | 18:50

Sagt upp í Danmörku

Ágúst Elí Björgvinsson á æfingu með íslenska landsliðinu.
Ágúst Elí Björgvinsson á æfingu með íslenska landsliðinu. mbl.is/Kristinn Magnússon

Handknattleiksmarkvörðurinn Ágúst Elí Björgvinsson er ei lengur á mála hjá danska úrvalsdeildarfélaginu Ribe-Esbjerg. 

Þetta staðfesti Ribe-Esbjerg í dag en í tilkynningu segir að félagið og Ágúst hafi komist að samkomulagi um að slíta samningi markvarðarins. 

Ágúst Elí átti samning til næsta sumars en rær nú á önnur mið. Í samtali við handbolta.is sagðist Ágúst ekki vera með annan samning á borðinu en að hann vonist til að leysist úr sínum málum sem allra fyrst. 

Hann gekk í raðir Ribe-Esbjerg en sumarið 2022 eftir tvö ár hjá Kolding og fyrir það tvö ár með Sävehof í Svíþjóð. Ágúst Elí er uppalinn hjá FH og lék með félaginu í áratug. 

Elvar Ásgeirsson leikur með Ribe-Esbjerg. 

mbl.is
