Sagt upp í Danmörku

Handknattleiksmarkvörðurinn Ágúst Elí Björgvinsson er ei lengur á mála hjá danska úrvalsdeildarfélaginu Ribe-Esbjerg.
Þetta staðfesti Ribe-Esbjerg í dag en í tilkynningu segir að félagið og Ágúst hafi komist að samkomulagi um að slíta samningi markvarðarins.
Ágúst Elí átti samning til næsta sumars en rær nú á önnur mið. Í samtali við handbolta.is sagðist Ágúst ekki vera með annan samning á borðinu en að hann vonist til að leysist úr sínum málum sem allra fyrst.
Hann gekk í raðir Ribe-Esbjerg en sumarið 2022 eftir tvö ár hjá Kolding og fyrir það tvö ár með Sävehof í Svíþjóð. Ágúst Elí er uppalinn hjá FH og lék með félaginu í áratug.
Elvar Ásgeirsson leikur með Ribe-Esbjerg.