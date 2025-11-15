Skýtur föstum skotum á landsliðsþjálfarann

Það hefur vakið athygli að einn besti leikmaður úrvalsdeildar kvenna í vetur, Sara Dögg Hjaltadóttir leikmaður ÍR, hafi ekki verið á 35 manna lista íslenska kvennalandsliðsins fyrir heimsmeistaramótið í Þýskalandi.
35 manna listinn var tilkynntur í lok október og lokahópur HM var tilkynntur í síðustu viku.
Rætt var um fjarveru Söru í hlaðvarpsþættinum Handkastið þar sem bent var á að Sara Dögg væri ekki á 35 manna lista Arnars Péturssonar landsliðsþjálfara, en þar væri hins vegar að finna nafn Tinnu Sigurrósar Traustadóttur leikmanns Stjörnunnar.
Tinna hefur aðeins tvívegis verið í leikmannahópi Stjörnunnar og ekkert leikið með liði Stjörnunnar undanfarnar vikur.
Stjórnendur Handkastsins, þeir Styrmir Sigurðarson og handboltaþjálfarinn Arnar Daði Arnarsson, ræddu málið, ásamt Aðalsteini Eyjólfssyni, þjálfara karlaliðs Víkings í 1. deild karla.
„Ég velti fyrir mér hvort endurnýjunin og sparnaðurinn hjá HSÍ hafi verið aðeins of mikill og menn hafi notað gamalt skjal.
Vonandi kemur ekki til þess að Elín Klara eða Elín Rósa meiðist, því þá er ekki hægt að kalla inn Söru Dögg en þjálfararnir geta kallað inn Tinnu Sigurrós,“ sagði Styrmir.
„Maður er ekkert rosalega mikið að pæla í þessum 35 manna listum. En það er óskiljanlegt að Sara Dögg sem við erum að tala um að hafi verið einn besti leikmaður deildarinnar skuli ekki vera í 35 manna lista landsliðsþjálfaranna fyrir HM,” sagði Arnar Daði.
„Ef við erum að tala um fagleg vinnubrögð þá er þetta áfellisdómur yfir vinnubrögðum landsliðsþjálfaranna. Ef það er þannig að Tinna Sigurrós sé ekki að spila íþróttina en er samt valin í 35 manna hóp þá er þetta áfellisdómur yfir vinnubrögðunum þegar þeir eru að velja þennan lista, sagði Aðalsteinn Eyjólfsson.
Hægt er að lesa meira á vefsíðu Handkastins.