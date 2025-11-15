Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.11.2025 | 19:32

Spænska liðið reyndist alltof sterkt fyrir Hauka

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir með boltann í fyrri leik liðanna.
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir með boltann í fyrri leik liðanna. mbl.is/Ólafur Árdal

Haukar töpuðu seinni leiknum fyrir Málaga, 27:19, í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í handbolta í Málaga í kvöld. 

Haukakonur töpuðu einnig fyrri leiknum á Ásvöllum, 36:18, og einvíginu því samanlagt 63:37. 

Fyrir seinni leikinn var vitað að verkefnið væri nánast ómögulegt en jafnræði var á milli liðanna í fyrri hálfleik og fóru Haukar aðeins tveimur mörkum undir til búningsklefa, 14:12. 

Í seinni hálfleik var Málaga þó mun betri aðilinn og vann hann 13:7 og leikinn með átta mörkum. 

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir fór fyrir sínum konum í Haukum og skoraði 10 mörk. Evrópuævintýri Hauka er þá lokið á þessari leiktíð. 

mbl.is
