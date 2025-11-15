Þægilegur sigur Eyjakvenna í Garðabæ

ÍBV vann sannfærandi sigur á Stjörnunni, 36:26, í níundu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í Garðabænum í dag.
Eftir sigurinn er ÍBV komið með 14 stig og deilir efsta sætinu með Íslandsmeisturum Vals og ÍR. Stjarnan er í neðsta sæti með eitt.
Eyjakonur voru ansi sannfærandi í leiknum en munurinn var sex mörk í hálfleik, 18:12.
ÍBV náði að auka forskot sitt í byrjun seinni hálfleiksins og sigldi öruggum sigri heim.
Alexandra Ósk Viktorsdóttir skoraði átta mörk fyrir ÍBV og Sandra Erlingsdóttir sex. Hjá Stjörnunni skoraði Vigdís Arna Hjartardóttir átta og Eva Björk Davíðsdóttir sjö.
Mörk Stjörnunnar: Vigdís Arna Hjartardóttir 8, Eva Björk Davíðsdóttir 7, Sara Katrín Gunnarsdóttir 5, Natasja Hammer 5, Brynja Katrín Benediktsdóttir 1.
Varin skot: Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir 12, Margrét Einarsdóttir 4.
Mörk ÍBV: Alexandra Ósk Viktorsdóttir 8, Sandra Erlingsdóttir 6, Amelía Dís Einarsdóttir 5, Birna Berg Haraldsdóttir 4, Ásta Björt Júlíusdóttir 4, Ásdís Halla Hjarðar 3, Britney Cots 2, Kristrún Ósk Hlynsdóttir 2, Agnes Lilja Styrmisdóttir 1, Birna María Unnarsdóttir 1.
Varin skot: Amalia Fröland 17, Ólöf Maren Bjarnadóttir 1.