Það var bjart yfir Huldu Dís Þrastardóttur eftir góðan 27:23-sigur Selfoss á KA/Þór á Akureyri í gær í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Hulda Dís hefur spilað lengi með liði Selfyssinga og er nú að leiða ungt lið þeirra en flestir leikmenn liðsins eru um tíu árum yngri en Hulda Dís.
„Það kom þarna smá kafli í seinni hálfleik þar sem við fórum að hökta en við kláruðum þetta og sigurinn í dag var sannkallaður liðssigur. Við börðumst til síðasta blóðdropa og það skilaði sér í dag“ sagði kempan í viðtali eftir leik.
„Við höfum verið í nokkrum jöfnum leikjum þar sem við höfum ekki náð að halda út og landa sigri en það kom hjá okkur í dag. Við höfum átt marga fína kafla á tímabilinu en aldrei náð að klára leikina. Það var bara allt annar bragur á öllu liðinu í dag og ég er ofboðslega ánægð með stelpurnar.“
Hulda Dís er ein fjögurra systkina, sem öll hafa getið sér nafn í handboltanum. Örn bróðir hennar var með henni á Akureyri í dag en hin tvö eru Hrafnhildur Hanna og Haukur.
„Ég er búin að spila lengi með liðinu og er núna að gera mitt besta til að efla ungu leikmennina okkar. Ég vona að ég geti eitthvað hjálpað þeim. Við erum með marga unga leikmenn og efnilega og þetta eru flottar stelpur“ sagði Hulda Dís jafnframt.
Það var fyrst og fremst góður varnarleikur og 5:1 vörn Selfyssinga sem skóp sigur þeirra. Hulda Dís var spurð út í það útspil þjálfara liðsins að spila 5:1 vörn allan leikinn.
„Vörnin virkaði frábærlega í dag. Við erum búnar að vara að ströggla varnarlega og höfum leitað af lausnum. Við ákváðum að prófa þetta og sjáum ekki eftir því.“