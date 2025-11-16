„Ég tek helling út úr þessum leik. Þetta var frábær leikur hjá mínu liði og ég er mjög stoltur af liðinu mínu,“ sagði Anton Rúnarsson þjálfari Vals eftir 22:22 jafntefli gegn Blomberg-Lippe.
Blomberg-Lippe er topplið þýsku efstu deildarinnar, en þetta var síðari leikur liðanna í forkeppni Evrópudeildar kvenna í handbolta.
Valskonur eru því úr leik þar sem liðið tapaði með 13 marka mun í fyrri leiknum. Þegar Anton var spurður nánar út í leikinn sagði hann þetta:
„Ég er ánægður með leikinn. Við gáfum þeim alvöru leik þrátt fyrir að þetta væri þriðji leikur okkar á einni viku.
Ég var sérstaklega ánægður með vörnina og sóknarlega vorum við fínar líka. Síðan áttum við möguleika á að stela þessu hérna í lokin.
En mér fannst mitt lið svara kallinu gríðarlega vel í dag og er það bara afrakstur mikillar vinnu síðustu daga. Ef við spilum svona áfram þá er það mjög jákvætt upp á framhaldið.“
Fyrir leikinn var ljóst að þetta yrði mikil brekka fyrir þitt lið verandi 13 mörkum undir eftir fyrri viðureign liðanna. Er þetta ekki enn þá flott niðurstaða í ljósi þess að það hefði verið mjög auðvelt fyrir þitt lið að leggjast bara í gólfið og gefast upp í þessum leik?
„Jú, engin spurning. Síðan í millitíðinni vorum við í erfiðum leik á móti ÍR sem fór okkur ekki í hag. Svarið sem þær gáfu er því frábært.
Þær leggja á sig alla þessa vinnu hvort sem það var í vörn eða sókn og ég fékk framlag frá öllum. Þetta er það sem ég bað um.
Við megum ekki gleyma því að við vorum að spila á móti besta handboltaliði Þýskalands sem fór í undanúrslit í Evrópudeildinni í fyrra þannig að ég get ekki annað en verið ánægður með þennan leik í dag.“
Valur byrjar leikinn vel. Síðan er eins og Valskonur brotni, lenda 6 mörkum undir. Hvernig tókst ykkur að snúa þessu aftur í þá stöðu sem þetta síðan endaði í?
„Já, eins og þú segir byrjum við vel. Lendum síðan í vandræðum sem stafar bara af klaufagangi hjá okkur, ódýrir tæknifeilar og fleira. Við erum 14:10 undir í hálfleik.
Ég bað bara um góða frammistöðu í seinni hálfleik og við löguðum bara nokkra hluti í vörn og sókn. Síðan gáfum við þeim hörkuleik hér í seinni hálfleik sem gladdi mig mikið.“
Næsti leikur Vals er ekki fyrr en 13. desember. Hvernig ætla Valskonur að nýta þessa pásu sem nú er fram undan?
„Við þurfum að nýta þessa pásu vel. Einhverjir leikmenn eru að fara í landsliðsverkefni bæði með A- landsliðinu og svo yngri landsliðunum.
En við þurfum að nýta þetta frí mjög vel og vera í toppstandi þegar mótið byrjar aftur um miðjan desember,“ sagði Anton í samtali við mbl.is.