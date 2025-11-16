„Finnst lélegt hversu fáir voru hér“

„Ég verð að vera algjörlega hreinskilin. Við vorum skítlélegar í dag,“ sagði Díana Dögg Magnúsdóttir leikmaður Blomberg-Lippe eftir 22:22 jafntefli gegn Val í síðari leik liðanna í forkeppni Evrópudeildar kvenna í handbolta.
Þrátt fyrir jafnteflið er þýska liðið Blomberg-Lippe komið áfram í riðlakeppnina en liðið komst í undanúrslit á síðasta tímabili.
Díana Dögg sagði síðan þetta um leikinn:
„Við leyfðum Hafdísi [Renötudóttur, markverði Vals] að draga tennurnar úr of mörgum leikmönnum hjá okkur. Við vorum allt í lagi varnarlega þar sem við fengum bara 22 mörk á okkur.
En sóknarlega vorum við glataðar. Allt of mikið af mistökum og við náðum ekki að keyra upp það tempó sem við viljum hafa í okkar leikjum.“
Þið komið inn í þennan leik 13 mörkum yfir í einvíginu, svona eftir á að hyggja, hafði það eitthvað að segja um frammistöðu ykkar í þessum leik?
„Mögulega svona eftir á að hyggja má segja að það hafi verið smá værukærð yfir okkur. Það er samt ekki gott því ef við ætlum að spila útileik svona í Evrópukeppninni þá getum við bara gleymt þessu móti.
Við viljum halda sama dampi og við gerðum á síðasta tímabili þar sem við komumst í undanúrslit Evrópudeildarinnar. Þá er bara ekki í boði að mæta svona til leiks eins og við gerðum í dag.“
Hvernig var að koma að spila á Hlíðarenda í kvöld?
„Það var auðvitað gaman að koma og spila á sínum gamla heimavelli í kvöld. Þó að það séu 6 ár síðan ég spilaði síðast þá er alltaf gott að koma heim.“
Eitthvað sem kom þér á óvart í kvöld?
„Þó að ég viti að það sé landsleikur í fótbolta þá kom það mér rosalega á óvart hversu léleg mætingin var í kvöld. Ég hefði viljað fá fleiri áhorfendur á leikinn. Sérstaklega ungar stelpur sem eru í handbolta og vilja ná langt.
Fyrir þær á að vera skyldumæting á svona leiki því það er ekki á hverjum degi sem það mætir liði sem er á toppi þýsku efstu deildarinnar að spila á móti íslensku liði.
Þó að við séum lítið lið í Þýskalandi þá er þetta atvinnumannalið. Þetta er ekki sagt í neinum hroka en mér finnst lélegt hversu fáir voru hér á Hlíðarenda í kvöld.“
Hvernig sérðu fyrir þér næstu mánuði hjá Blomberg-Lippe? Ætlið þið að fara alla leið í öllum keppnum?
„Já, klárlega. Við erum á toppi deildarinnar og búnar að spila á móti öllum bestu liðum deildarinnar nema Dortmund. Það er síðasti leikurinn í umferðinni og verður skemmtilegur leikur.
Við erum taplausar og stefnum á að halda því áfram.
En í ljósi þess hvar við stöndum og hvernig við höfum spilað ef við tökum þennan leik sem var að klárast út fyrir sviga, þá held ég það sé alveg ljóst að við stefnum á þýska meistaratitilinn og að ná langt í Evrópukeppni,“ sagði Díana í samtali við mbl.is.