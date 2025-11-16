Sýndum ekki okkar rétta andlit

„Þetta var ekki gott. Þetta var svolítið framhald af síðasta leik þar sem við steinlágum í Vestmannaeyjum,“ sagði Jónatan Magnússon þjálfari KA/Þórs eftir tap liðsins gegn Selfyssingum í úrvalsdeild kvenna í handbolta í gær.
„Við vorum í miklu brasi með sóknarleikinn okkar, bara allan leikinn. Við áttum alveg von á því að Selfoss færi í 5:1 vörn gegn okkur en við vorum einmitt í brasi með að leysa hana í leiknum gegn ÍBV. Okkur leið aldrei vel og fundum ekki lausnir. Við klikkuðum líka á nokkrum góðum færum. Þetta hélst allt í hendur. Við erum ekki að sýna okkar rétta andlit og erum undir í baráttu. Það er ólíkt okkur. Þegar staðan er þannig þá erum við bara ekki betri en þetta.“
Varnarleikur Selfyssinga tók allan takt og hraða úr sóknarleik heimakvenna og var grunnurinn að sigri Selfoss.
„Við vorum viðbúin þessari vörn og töldum okkur undirbúin á að gera hlutina betur en við gerðum.“
KA/Þór lenti mest fimm mörkum undir snemma í seinni hálfleik en skoraði þá þrjú mörk í röð. Sóknarleikur Selfyssinga hrundi á tímabili og hefði þá KA/Þór getað snúið leiknum sér í vil. Fjögur dauðafæri fóru þá í súginn og Selfoss náði að spyrna við fótum. Þar fór gullið tækifæri heimaliðsins.
„Við komum okkur í þá stöðu að ná yfirhöndinni. Það vantaði eitthvað til að grípa tækifærið. Mögulega hefðu þær brotnað ef við hefðum nýtt þessi færi. Hugsanlega vantar sjálfstraust eftir tvo slaka leiki undanfarið. Nú þurfum við að koma okkur aftur á þann stað sem við vorum á. Við vorum að spila mun betur í byrjun tímabilsins.“
Þetta var fyrsti heimaleikur ykkar í sex vikur. Maður sá fyrir sér meiri stemningu í liðinu og líka á pöllunum.
„Mér fannst einmitt vanta eitthvað. Það voru ekki margir áhorfendur. Selfoss var bara með stemninguna hjá sér. Þær voru flottar og með kaldan haus í lokin og áttu fyllilega skilið að vinna okkur í dag“ sagði Jónatan að lokum.