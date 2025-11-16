Valskonur úr leik í Evrópu þrátt fyrir jafntefli

Valur er úr leik í Evrópudeildinni í handbolta eftir 22:22-jafntefli gegn Blomberg-Lippe í síðari leik liðanna í umspili um sæti í riðlakeppni Evrópudeildar kvenna. Samtals tapaði Valur einvíginu 59:46.
Valskonur byrjuðu leikinn í dag mjög vel og komust 3:0 yfir. Var liðið fullt sjálfstrausts og var Hafdís Renötudóttir mjög öflug í markinu í upphafi leiks.
Þegar gestirnir komust í gang og skoruðu fyrsta mark sitt var eins og sjálfstraust Valskvenna brotnaði. Sóknarleikur liðsins fór að hiksta og markvarslan datt niður.
Blomberg jafnaði leikinn í stöðunum 5:5 og 6:6. Gestirnir náðu síðan forystunni í stöðunni 7:6 og leit spilamennska þeirra út eins og þær ætluðu hreinlega að keyra yfir Val líkt og í fyrri leiknum.
Mestur var munurinn í fyrri hálfleik í stöðunni 13:7 fyrir Blomberg-Lippe. Valskonur komu með ágætis áhlaup í kjölfarið og tókst að minnka muninn niður í 14:10 sem voru hálfleikstölur.
Lovísa Thompson og Thea Imani Sturludóttir skoruðu 3 mörk hvor í fyrri hálfleik fyrir Val. Hafdís Renötudóttir varði 6 skot.
Nieke Kuhne skoraði 4 mörk í fyrri hálfleik fyrir Blomberg-Lippe og varði Nocole Roth 7 skot.
Gestirnir frá Blomberg-Lippe juku muninn í 5 mörk í byrjun seinni hálfleiks en þá allt í einu small allt saman hjá Valskonum.
Valskonur hófu þá frábæran kafla sem gerði það að verkum að þær jöfnuðu á endanum leikinn í stöðunum 21:21 og 22:22. Frábær seigla hjá Valskonum.
Valskonur fengu tækifæri til að skora sigurmarkið þegar þær unnu boltann og innan við mínúta var eftir.
Valur tapaði hins vegar boltanum og það var Hafdís Renötudóttir sem var hetja Valskvenna því hún varði tvö sannkölluð dauðafæri á lokasekúndum leiksins og jafntefli niðurstaðan.
Thea Imani Sturludóttir skoraði 6 mörk fyrir Val. Hafdís Renötudóttir varði 17 skot, þar af 2 vítaskot.
Ona Vegue skoraði 5 mörk, þar af 4 úr vítum fyrir Blomberg-Lippe. Nicole Roth varði 7 skot, Melanie Veith 1 skot og Lara Lepschi 1 skot.