Færeyingurinn framlengir á Hlíðarenda

Handknattleiksdeild Vals og Færeyingurinn Bjarni í Selvindi hafa komist að samkomulagi um að framlengja samning hans við félagið. Nýi samningurinn gildir til sumarsins 2029.
Bjarni er 23 ára gamall og gekk til liðs við Val sumarið 2024 frá Kristiansand í Noregi.
Hann glímir um þessar mundir við meiðsli á öxl en snýr brátt aftur að því er kemur fram í tilkynningu frá handknattleiksdeild Vals. Á Bjarni að baki fjóra A-landsleiki fyrir Færeyjar.
„Ég er mjög sáttur með að Bjarni hafi framlengt við félagið. Hann er frábær leikmaður, sterkur einn á móti einum ásamt að búa yfir mikilli skottækni. Að auki er hann góður liðsfélagi og mjög metnaðargjarn. Það er því ánægjulegt að hann verði áfram hjá okkur næstu árin,“ sagði Ágúst Þór Jóhannsson þjálfari Vals í tilkynningunni.