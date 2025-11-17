Íslendingarnir reyndu eins og rjúpan við staurinn

Jóhannes Berg Andrason átti fínan leik fyrir Holstebro þegar liðið lagði Íslendingalið Ringsted að velli í dönsku úrvalsdeildinni í handbolta í Holstebro í kvöld.
Leiknum lauk með öruggum sigri Holstebro, 33:26, en Jóhannes Berg skoraði tvö mörk í leiknum úr þremur skotum.
Íslendingunum í Ringsted gekk talsvert verr að nýta skotin sín en Ísak Gústafsson skoraði þrjú mörk úr ellefu skotum og Guðmundur Bragi Ástþórsson skoraði eitt mark úr fjórum skotum.
Holstebro er með 14 stig í fimmta sæti deildarinnar, níu stigum minna en topplið Aalborgar, en Ringsted er í tólfta sætinu með 7 stig, fimm stigum meira en botnlið Grindsted.