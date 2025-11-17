Landsliðsmaðurinn fór meiddur af velli

Viggó Kristjánsson, landsliðsmaður í handknattleik, þurfti að fara meiddur af velli eftir aðeins fimm mínútna leik með félagsliði sínu Erlangen þegar liðið mætti Lemgo í þýsku 1. deildinni.
Í samtali við Handball World sagði Johannes Sellin, þjálfari Erlangen, að Viggó hefði kennt sér meins í læri fyrir leik og að sársaukinn hafi ekki dvínað þegar leikurinn var farinn af stað.
Sellin sagði ekki talið að meiðslin væru alvarleg. Lemgo vann leikinn 25:24.
Viggó hefur verið lykilmaður hjá Erlangen á tímabilinu og látið vel að sér kveða. Er hann með 70 mörk og 37 stoðsendingar í tíu leikjum í deildinni til þessa.