Landsliðsmaðurinn fór meiddur af velli

Viggó Kristjánsson í leik með íslenska landsliðinu.
Viggó Kristjánsson í leik með íslenska landsliðinu. mbl.is/Eyþór

Viggó Kristjánsson, landsliðsmaður í handknattleik, þurfti að fara meiddur af velli eftir aðeins fimm mínútna leik með félagsliði sínu Erlangen þegar liðið mætti Lemgo í þýsku 1. deildinni.

Í samtali við Handball World sagði Johannes Sellin, þjálfari Erlangen, að Viggó hefði kennt sér meins í læri fyrir leik og að sársaukinn hafi ekki dvínað þegar leikurinn var farinn af stað.

Sellin sagði ekki talið að meiðslin væru alvarleg. Lemgo vann leikinn 25:24.

Viggó hefur verið lykilmaður hjá Erlangen á tímabilinu og látið vel að sér kveða. Er hann með 70 mörk og 37 stoðsendingar í tíu leikjum í deildinni til þessa.

