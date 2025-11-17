Matthildur kölluð inn í HM-hópinn

Matthildur Lilja Jónsdóttir leikmaður ÍR hefur verið kölluð inn í íslenska landsliðshópinn fyrir HM 2025 í handknattleik sem hefst síðar í mánuðinum í Þýskalandi og Hollandi.
Í tilkynningu frá HSÍ segir að Matthildur bætist við þá 16 leikmenn sem tilkynntir voru fyrr í mánuðinum.
Andrea Jacobsen sleit liðband í ökkla fyrir rúmri viku en hefur ekki dregið sig úr hópnum.
Liðið hefur undirbúning sinn fyrir heimsmeistaramótið í dag. Á föstudaginn ferðast hópurinn til Færeyja þar sem liðið leikur vináttulandsleik gegn heimakonum.
Ísland hefur leik á HM 26. nóvember gegn Þýskalandi í Stuttgart.