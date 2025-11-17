Íþróttir | Handbolti | mbl | 17.11.2025 | 11:48

Matthildur kölluð inn í HM-hópinn

Matthildur Lilja Jónsdóttir í leik með ÍR.
Matthildur Lilja Jónsdóttir í leik með ÍR. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Matthildur Lilja Jónsdóttir leikmaður ÍR hefur verið kölluð inn í íslenska landsliðshópinn fyrir HM 2025 í handknattleik sem hefst síðar í mánuðinum í Þýskalandi og Hollandi.

Í tilkynningu frá HSÍ segir að Matthildur bætist við þá 16 leikmenn sem tilkynntir voru fyrr í mánuðinum.

Andrea Jacobsen sleit liðband í ökkla fyrir rúmri viku en hefur ekki dregið sig úr hópnum.

Liðið hefur undirbúning sinn fyrir heimsmeistaramótið í dag. Á föstudaginn ferðast hópurinn til Færeyja þar sem liðið leikur vináttulandsleik gegn heimakonum.

Ísland hefur leik á HM 26. nóvember gegn Þýskalandi í Stuttgart.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vilja öryggisgæslu allan sólarhringinn Fáheyrður fundur í norskri gröf Aldinn höfðingi er fallinn og horfinn í saltan sæ Trúnaður nauðsynlegur á viðkvæmu stigi málsins
Fleira áhugavert
Fór sautján ferðir á Esjuna í vikunni Rutte er væntanlegur til landsins Mjög þakklát fyrir stuðning Íslands Fólk þarf að passa sig á Svörtum föstudegi