Útilokar ekki heimkomu til Íslands

Landsliðsmarkvörður Íslands í handbolta, Ágúst Elí Björgvinsson, er laus allra mála eftir samkomulag um starfslok við félag sitt Ribe-Esbjerg í Danmörku eins og mbl.is greindi frá á laugardag.
Hann getur þó ekki byrjað að leika með nýju félagi fyrr en 1. febrúar á næsta ári þegar félagaskiptaglugginn verður opnaður. Því er ljóst að hann nær ekki að spila leiki með félagsliði áður en íslenska liðið spilar á EM í janúar.
Samningur Ágústs Elís við Ribe-Esbjerg átti að renna út næsta sumar. Ágúst Elí hefur ekkert leikið með liðinu á tímabilinu en hann var á láni hjá danska meistaraliðinu, Álaborg í upphafi tímabils vegna meiðsla Niklas Landin, markvarðar Álaborgar.
Hann gekk í raðir Ribe-Esbjerg sumarið 2022, eftir tvö ár hjá Kolding og fyrir það tvö ár með Sävehof í Svíþjóð. Ágúst Elí er uppalinn hjá FH og lék með félaginu í áratug.
Ágúst Elí var í viðtali við Handkastið og sagðist meðal annars ekki útiloka heimkomu til Íslands.
„Það var nauðsynlegt að rifta samningnum fannst mér. Eftir samtal við þjálfarann þá var mér það ljóst að alveg sama hvað ég myndi bæta mig sem leikmaður að þá var aldrei möguleiki fyrir mig að vinna mér inn mínútur á vellinum.
Ég er því án samnings eins og er og mun því leita mér að nýrri áskorun og vonandi verða þau mál leyst fljótlega. Eins og er þá langar mig bara að fara spila handbolta aftur,” sagði hann.
Ágúst Elí var í landsliðshóp Íslands í æfingaleikjum gegn Þýskalandi á dögunum og spilaði í fyrri leik íslenska liðsins sem Ísland tapaði 42:31.