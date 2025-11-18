Blendnar tilfinningar hjá Einari

„Blendnar tilfinningar eru svona mín fyrstu viðbrögð. Ég hefði bara viljað vinna þennan leik,“ sagði Einar Jónsson þjálfari Fram eftir 35:31 tap gegn svissneska liðinu Kriens-Luzern í 4. umferð Evrópudeildar karla í handbolta í kvöld.
Fram átti mjög fína kafla í leiknum og komst nokkrum sinnum yfir í leiknum. Það var eitt skiptið um miðjan síðari hálfleik í stöðunni 26:25. Einar Jónsson þjálfari Fram var ánægður með margt í leik Fram í kvöld þegar mbl.is tók hann tali og spurði hann nánar út í leikinn.
„Við áttum gríðarlega mikið inni frá fyrri leiknum þar sem við áttum mjög erfitt ferðalag deginum fyrir leik og það fór bara með okkur inn í þann leik. Ég er virkilega ánægður með bætinguna frá síðasta leik gegn þeim. Auðvitað eru hlutir sem við gátum gert betur eins og er alltaf en eins og ég segi þá eru smá blendnar tilfinningar með þetta þó að ég sé heilt yfir ánægður með liðið mitt í kvöld.“
Eini munurinn er á endanum kannski 15 marka leikmaður gestanna að nafni Luca Sigrist, ekki satt?
„Hann er í fyrsta lagi frábær leikmaður og er á allt öðru leveli heldur en bæði við og hans samherjar. Hann er að fara til Melzungen á næsta tímabili og við þekkjum hann mjög vel. Við reyndum eitthvað en það er erfitt að eiga við svona talent þegar hann fer af stað. Okkur tókst samt að halda honum aðeins niðri í seinni hálfleik því hann skoraði bara 5 mörk þá.
En ég er alveg sammála því sem þú segir að við erum með nokkra mjög klaufalega, dýra tæknifeila. Það er það dýrasta í þessari keppni og oftar en ekki ástæðan fyrir því að lið bæði vinna okkur eða ná að slíta sig frá okkur. Þess vegna eru þetta svolítið blendnar tilfinningar að hafa tapað hér í kvöld.“
Heilt yfir spilar Framliðið mjög góðan leik í 50 mínútur, ekki satt?
„Jú, alveg 50-55 mínútur myndi ég segja. Síðustu 10 mínúturnar dettum við aðeins niður á hælana. Við erum orðnir þreyttir. Dagur Fannar og Erlendur eru að spila þristana hérna í 60 mínútur og þeir verða bara þreyttir á móti svona liði. Við erum svolítið short í þristunum. En síðan þegar við þreytumst þá fara dauðafæri í súginn og þá er einmitt dýrt að hafa verið að gera þessa tæknifeila. En það er fullt, fullt, fullt af jákvæðum punktum í þessum leik og ég er bara nokkuð sáttur við þetta.
Síðan af því að þetta var síðasti heimaleikurinn í keppninni þá verður bara að hrósa öllum í kringum félagið sem eru að gera okkur kleift að taka þátt í þessari keppni. Það er ótrúleg seigla, dugnaður og hjálpsemi sem einkennir alla í kringum félagið. Það verður bara að koma því á framfæri og það fólk á ekkert nema þakkir og hrós skilið.“
Næsti leikur er á móti Stjörnunni á föstudag. Þið ætlið væntanlega að vinna Garðbæinga á ykkar heimavelli eða hvað?
„Jú, alveg klárlega. Við höfum verið að spila vel í deildinni í kjölfarið af Evrópuleikjum. Þessi keppni hefur verið að gefa okkur mikið og okkur hefur tekist að gera vel í deildinni.
Nú er bara endurheimt og lyftingar á morgun. Síðan er bara undirbúningur fyrir Stjörnuna sem verður hörkuleikur og við ætlum okkur að vinna hann. Við erum aðeins að skríða til baka með að fá leikmenn til baka.
Við litum vel út á móti ÍBV, leikurinn í kvöld var fínn og við höfum bara litið nokkuð vel út síðasta mánuðinn myndi ég segja. Ég er því fullur af bjartsýni fyrir leikinn á móti Stjörnunni.“