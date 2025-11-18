Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 19:34

Enginn skoraði meira en Óðinn

Óðinn Þór Ríkharðsson var drjúgur.
Óðinn Þór Ríkharðsson var drjúgur. mbl.is/Eyþór

Kadetten frá Sviss mátti þola tap með minnsta mun, 32:31, gegn Nexe frá Króatíu í Evrópudeild karla í handbolta á heimavelli í kvöld.

Óðni Þór Ríkharðssyni verður ekki kennt um tapið en hann var markahæstur á vellinum með átta mörk og 100 prósent nýtingu.

Eftir fjórar umferðir af sex er Nexe í toppsæti H-riðils með fimm stig og Kadetten í öðru með fjögur.

Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði fjögur mörk fyrir Kristianstad er liðið tapaði fyrir Vardar frá Norður-Makedóníu á útivelli, 35:30.

Vardar er í toppsæti riðilsins með sex stig og Kristianstad í öðru sæti með fimm.

mbl.is
