Enginn skoraði meira en Óðinn

Kadetten frá Sviss mátti þola tap með minnsta mun, 32:31, gegn Nexe frá Króatíu í Evrópudeild karla í handbolta á heimavelli í kvöld.
Óðni Þór Ríkharðssyni verður ekki kennt um tapið en hann var markahæstur á vellinum með átta mörk og 100 prósent nýtingu.
Eftir fjórar umferðir af sex er Nexe í toppsæti H-riðils með fimm stig og Kadetten í öðru með fjögur.
Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði fjögur mörk fyrir Kristianstad er liðið tapaði fyrir Vardar frá Norður-Makedóníu á útivelli, 35:30.
Vardar er í toppsæti riðilsins með sex stig og Kristianstad í öðru sæti með fimm.