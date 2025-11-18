Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 20:18

Fram - Kriens-Luzern, staðan er 16:19

Framarar fá Kriens-Luzern í heimsókn.
Framarar fá Kriens-Luzern í heimsókn. mbl.is/Eyþór
Jón Kristinn Jónsson

Fram tekur á móti Kriens-Luzern frá Sviss í 4. umferð D-riðils Evrópudeildarinnar í handbolta karla í Framhöllinni í Úlfarsárdal klukkan 19.45.

Fram er á botni riðilsins án stiga en Kriens-Luzern er í öðru sæti með fjögur stig.

Mbl.is er í Úlfarsárdal og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Fram 16:19 Kriens-Luzern opna loka
30. mín. 30 sekúndur eftir og gestirnir eru í sókn.
