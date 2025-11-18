Fram - Kriens-Luzern, staðan er 16:19

Jón Kristinn Jónsson
Fram tekur á móti Kriens-Luzern frá Sviss í 4. umferð D-riðils Evrópudeildarinnar í handbolta karla í Framhöllinni í Úlfarsárdal klukkan 19.45.
Fram er á botni riðilsins án stiga en Kriens-Luzern er í öðru sæti með fjögur stig.
Mbl.is er í Úlfarsárdal og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Portúgal
|73:45
|Ísland
|Skoða leik
|99. mín. skorar
|Augnablik — sæki gögn...
|Fram
|16:19
|Kriens-Luzern
|Opna lýsingu Loka
|30. mín. 30 sekúndur eftir og gestirnir eru í sókn.
|Augnablik — sæki gögn...