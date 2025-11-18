Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 21:07

Fram tapaði í 66 marka leik

Viktor Sigurðsson úr Fram með boltann í kvöld.
Viktor Sigurðsson úr Fram með boltann í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Fram tók á móti svissneska liðinu Kriens-Luzern í 4. Umferð D-riðils í Evrópudeild karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Krienz 35:31. Eftir leikinn er Fram án stiga en Krienz-Luzern er með 6 stig. 

Fram byrjaði leikinn vel og skoraði tvö fyrstu mörk leiksins áður en gestirnir náðu að skora sitt fyrsta mark. Krienz-Luzern komst yfir í stöðunni 5:4 en eftir það var lítill munur á liðunum.

Fram náði að komast aftur yfir í stöðunni 13:12 en svissneska liðið átti fínan lokakafla í fyrri hálfleik og byggði upp 3 marka mun í stöðunni 19:16 sem voru hálfleikstölur.

Gestirnir byrjuðu seinni hálfleikinn betur og náðu 4 marka forskoti í stöðunni 22:18. Fram kom þá með frábæran kafla sem skilaði því að þeim tókst að jafna leikinn í stöðunni 25:25 þegar 10 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik.

Fram fékk tækifæri til að komast yfir í tvígang og það tókst í seinna skiptið þegar Rúnar Kárason skoraði glæsilegt mark og staðan 26:25 fyrir Fram.

Þegar um 10 mínútur voru til leiksloka mátti sjá þreytumerki á liði Fram. Ódýr mistök, slakar sendingar og skrýtnar ákvarðanir fóru að kosta liðið mörk og náðu gestirnir 4 marka forskoti í stöðunni 32:28 fyrir Kriens-Luzern.

Leikmenn Fram reyndu hvað þeir gátu til að minnka muninn og jafna leikinn en tókst ekki og endaði leikurinn með sigri gestanna í annars fínum handboltaleik hjá Fram í 50 mínútur.

Þess ber að geta að Fram tapaði fyrir þessu sama liði í Sviss í síðustu umferð 40:25.

Viktor Sigurðsson skoraði 8 mörk fyrir Fram. Breki Hrafn Árnason varði 12 skot og Arnór Máni Daðason 3 skot. 

Luca Sigrist skoraði 15 mörk fyrir Kriens-Luzern og varði Kevin Bonnefoi 15 skot, þar af eitt vítaskot.

