Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 10:33

„Hann fær víti af því að hann er Kári Kristján“

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

„Lovísa er stórkostleg í þessum leik“

„Lovísa er stórkostleg í þessum leik“

» Fleiri tengdar fréttir

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum í gærkvöldi var farið yfir nokkur umdeild atvik í leik Þórs og Aftureldingar í úrvalsdeild karla á Akureyri fyrir helgi.

„Hann fær víti af því að hann er Kári Kristján,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon þegar Kári Kristján Kristjánsson fékk umdeilanlegt vítakast.

„Já, hann fær víti af því að hann er Kári Kristján, og á það kannski inni. En mitt faglega mat er að þetta átti ekki að vera víti,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson.

Umræðuna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

„Lovísa er stórkostleg í þessum leik“

„Lovísa er stórkostleg í þessum leik“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Atkvæðagreiðslunni ekki frestað aftur Segir baráttuna hafa ruggað bátnum Leikkerfið virkar ekki: Kallar á hressilega lækkun Vilja öryggisgæslu allan sólarhringinn
Fleira áhugavert
Aldinn höfðingi er fallinn og horfinn í saltan sæ Vilja öryggisgæslu allan sólarhringinn Ætlar að sækja að glæpahópum úr öllum áttum Trúnaður nauðsynlegur á viðkvæmu stigi málsins