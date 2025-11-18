Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum í gærkvöldi var farið yfir nokkur umdeild atvik í leik Þórs og Aftureldingar í úrvalsdeild karla á Akureyri fyrir helgi.
„Hann fær víti af því að hann er Kári Kristján,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon þegar Kári Kristján Kristjánsson fékk umdeilanlegt vítakast.
„Já, hann fær víti af því að hann er Kári Kristján, og á það kannski inni. En mitt faglega mat er að þetta átti ekki að vera víti,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson.
