Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 15:34

Landsliðskonan í leikbann

Thea Imani Sturludóttir í leik með Val gegn hollenska liðinu …
Thea Imani Sturludóttir í leik með Val gegn hollenska liðinu Unirek í síðasta mánuði. mbl.is/Ólafur Árdal

Handboltakonan Thea Imani Sturludóttir, hægri skytta Vals og íslenska landsliðsins, var á fundi aganefndar HSÍ í dag úrskurðuð í eins leiks bann.

Thea braut illa af sér undir lok toppslags Vals og ÍR í 9. umferð úrvalsdeildarinnar í síðustu viku og hlaut útilokun með skýrslu fyrir vikið.

Mátu dómarar leiksins það sem svo að brotið félli undir reglu 8:11 a) um ódrengilega hegðun.

„Með tilvísun í 10. gr. reglugerðar HSÍ um agamál er það niðurstaða aganefndar að leikmaðurinn er úrskurðaður í eins leiks bann,“ sagði meðal annars í úrskurði aganefndar.

Bannið tekur gildi fimmtudaginn 20. nóvember en Thea tekur leikbannið hins vegar ekki út fyrr en 13. desember þegar keppni hefst að nýju í úrvalsdeildinni eftir HM-pásu.

Hún er í 17 manna lokahópi Íslands fyrir HM 2025 sem hefst í Þýskalandi í lok mánaðarins.

mbl.is
