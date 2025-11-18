Landsliðskonan í leikbann

Handboltakonan Thea Imani Sturludóttir, hægri skytta Vals og íslenska landsliðsins, var á fundi aganefndar HSÍ í dag úrskurðuð í eins leiks bann.
Thea braut illa af sér undir lok toppslags Vals og ÍR í 9. umferð úrvalsdeildarinnar í síðustu viku og hlaut útilokun með skýrslu fyrir vikið.
Mátu dómarar leiksins það sem svo að brotið félli undir reglu 8:11 a) um ódrengilega hegðun.
„Með tilvísun í 10. gr. reglugerðar HSÍ um agamál er það niðurstaða aganefndar að leikmaðurinn er úrskurðaður í eins leiks bann,“ sagði meðal annars í úrskurði aganefndar.
Bannið tekur gildi fimmtudaginn 20. nóvember en Thea tekur leikbannið hins vegar ekki út fyrr en 13. desember þegar keppni hefst að nýju í úrvalsdeildinni eftir HM-pásu.
Hún er í 17 manna lokahópi Íslands fyrir HM 2025 sem hefst í Þýskalandi í lok mánaðarins.