Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 14:51 | Uppfært 15:54

Nýr fyrirliði Íslands á HM

Sandra Erlingsdóttir.
Sandra Erlingsdóttir. Ljósmynd/Hulda Margrét
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Handboltakonan Sandra Erlingsdóttir leikmaður ÍBV er nýr fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handbolta. 

Arnar Pétursson landsliðsþjálfari staðfesti þetta í samtali við mbl.is.

„Sandra Erlingsdóttir er fyrirliði liðsins og Thea Imani Sturludóttir er með henni í fyrirliðateymi,“ eins og landsliðsþjálfarinn orðaði það.

Sunna Jónsdóttir var fyrirliði landsliðsins um árabil, en hún tilkynnti að hún væri hætt að spila með landsliðinu í febrúar á þessu ári. Síðustu leikir Sunnu voru á EM í desember árið 2024.

Steinunn Björnsdóttir spilaði sína síðustu landsleiki fyrr á árinu. Hún kvaddi landsliðið sem fyrirliði í tveimur síðustu landsleikjum sínum í apríl, auk þess að hafa verið helsti ókrýndi leiðtogi þess um árabil. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Hafa lengi varað við „sænska ástandinu“ Leikkerfið virkar ekki: Kallar á hressilega lækkun Segir baráttuna hafa ruggað bátnum Hækka gjaldskrá veitunnar um 10%
Fleira áhugavert
Leikkerfið virkar ekki: Kallar á hressilega lækkun Segja tjónið nema hundruðum milljóna Minnast ekki orði á það sem enn vantar Svartsýni eykst meðal stjórnenda