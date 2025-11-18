Nýr fyrirliði Íslands á HM

Kristján Gylfi Guðmundsson
Handboltakonan Sandra Erlingsdóttir leikmaður ÍBV er nýr fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handbolta.
Arnar Pétursson landsliðsþjálfari staðfesti þetta í samtali við mbl.is.
„Sandra Erlingsdóttir er fyrirliði liðsins og Thea Imani Sturludóttir er með henni í fyrirliðateymi,“ eins og landsliðsþjálfarinn orðaði það.
Sunna Jónsdóttir var fyrirliði landsliðsins um árabil, en hún tilkynnti að hún væri hætt að spila með landsliðinu í febrúar á þessu ári. Síðustu leikir Sunnu voru á EM í desember árið 2024.
Steinunn Björnsdóttir spilaði sína síðustu landsleiki fyrr á árinu. Hún kvaddi landsliðið sem fyrirliði í tveimur síðustu landsleikjum sínum í apríl, auk þess að hafa verið helsti ókrýndi leiðtogi þess um árabil.