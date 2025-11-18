„Ómögulegt fyrir mig að sjá fram í tímann“

Arnar Pétursson landsliðsþjálfari kvennalandsliðs Íslands í handbolta svaraði fyrir gangrýni sem hann hefur fengið að undanförnu.
Arnar var harðlega gagnrýndur í hlaðvarpsþætti Handkastsins fyrir að velja ekki Söru Dögg Hjaltadóttur leikmann ÍR í 35 manna landsliðshóp sinn, en þar væri hins vegar að finna nafn Tinnu Sigurrósar Traustadóttur leikmanns Stjörnunnar.
Tinna hefur aðeins tvívegis verið í leikmannahópi Stjörnunnar og ekkert leikið með liði Stjörnunnar undanfarnar vikur.
„Aðeins varðandi þetta mál. Það er smá misskilningur sem er í gangi held ég að við höfum skilað inn 35 manna listanum á sama tíma og við völdum 16 manna hópinn, það er alls ekki þannig.
Við skiluðum 35 manna lista í lok september eins og reglurnar gera ráð fyrir, við þurftum að skila inn fyrir ákveðinn tíma.
Ef við horfum aðeins á Tinnu Sigurrós sem er ein af okkar efnilegustu örvhentu skyttum sem við eigum.
Hún hefur verið í yngri landsliðum í sínum árgangi og verið í lykilhlutverki. Hún kom inn í A-landsliðið og spilaði sína fyrstu leiki fyrir mig gegn Svíþjóð í febrúar 2024.
Hún hefur vissulega glímt við meiðsli, en þegar við veljum þennan 35 manna hóp í lok september er Tinna að spila og æfa og er að stefna að því að komast í landsliðið.
Það að draga hennar nafn inn í þetta fannst mér svolítið sérstakt. Það er ómögulegt fyrir mig og hvern sem er að sjá það fyrir að rúmum mánuði seinna sé hún komin í pásu frá handbolta út af meiðslum," segir Arnar.
„Menn hafa talað um áfellisdóm. Mér finnst það ansi þungur dómur, fyrir það að sjá ekki fyrir hluti fram í tímann. En það er bara eins og það er og það er allt í góðu sko,“ bætti hann við.
Sara Dögg Hjaltadóttir leikmaður ÍR hefur verið einn besti leikmaður úrvalsdeildar kvenna í vetur.
„Aðeins varðandi Söru Dögg. 35 manna hópurinn er valinn eftir þrjár umferðir í úrvalsdeildinni í lok september.
Við förum þessa leið, við erum með marga leikmenn í þessari stöðu.
Við erum með Elínu Klöru (Þorkelsdóttur), Elínu Rósu (Magnúsdóttur), Söndru (Erlingsdóttur) og Aldísi Ástu (Heimisdóttur) sem er að standa sig vel erlendis.
Einnig vorum við með Emblu (Steindórsdóttur) sem hefur verið viðloðinn þennan hóp hjá mér í gegnum tíðina og þetta er það val sem við tókum ákvörðun um í lok september.
Sara Dögg er svo búin að spila frábærlega og vakið mikið athygli og núna meðal annars. Ég hef dáðst að því hvernig hún hefur spilað.
En þetta er skýringin, þetta þurftum við að gera í lok september og þetta er ástæðan fyrir því að þetta er svona," sagði Arnar í samtali við mbl.is