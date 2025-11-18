Þetta er auðvitað atvinnumannalið

„Komum mun sterkari til leiks í kvöld en í síðasta leik gegn þeim,“ sagði Viktor Sigurðsson leikmaður Fram eftir 35:31 tap gegn svissneska liðinu Kriens-Luzern í Evrópudeild karla í handbolta í kvöld. Viktor skoraði 8 mörk í leiknum. Hann hélt áfram að ræða viðureignina í kvöld:
„Við sýndum kannski meira okkar rétta andlit og hvað við getum. Þeir eru auðvitað atvinnumannalið með meiri reynslu á meðan við erum hér í þessari keppni í fyrsta skiptið. En þetta var ágætis leikur hjá okkur að mestu.“
Fram kemst nokkrum sinnum yfir í leiknum. Síðasta skiptið er um miðjan síðari hálfleik í stöðunni 26:25 og þið fenguð síðan tækifæri til að auka muninn en það tókst ekki. Var það reynsluleysi um að kenna?
„Kannski meira bara klaufaskapur. Við reyndum að keyra hratt á þá kannski á vitlausum tímapunktum í stað þess að stilla bara upp í sókn. En við lærum bara af því. Þetta er dýrmæt reynsla fyrir okkur að taka þátt í þessari keppni.“
Nú ert þú bara nýlega orðinn leikmaður Fram. Hvernig finnst þér þú vera að komast inn í hópinn?
„Þetta gengur bara ágætlega. Þetta er bara einn dagur í einu og ég er enn þá að kynnast strákunum og við að stilla okkur saman. Þetta hefur gengið vel hingað til og ég er bara mjög spenntur fyrir framhaldinu.“
Næsti leikur er á föstudag gegn Stjörnunni. Þið fáið rúma 3 daga til að ná endurheimt. Er það nægur tími til að geta mætt þeim af fullum krafti?
„Já, það er alveg nóg. Maður er í þessu til að spila. Maður vill spila sem oftast. Þetta er auðvitað mikið álag en við völdum það líka sjálfir. Þetta er bara gaman.“
Hvað þarf til að vinna Stjörnuna í næsta leik?
„Við þurfum að spila okkar besta leik. Þeir eru með frábært lið og frábæran markvörð. Við þurfum að mæta í þann leik með 100% ákefð til að eiga möguleika á sigri,“ sagði Viktor í samtali við mbl.is.