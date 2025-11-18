Úr B-týpu í A-týpu með tilkomu dótturinnar

„Meðgangan hjálpaði mér mikið, heilsufarslega séð,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Ragnheiður eignaðist sitt fyrsta barn þann 19. janúar, dótturina Klöru, ásamt sambýlismanni sínum Arnari Snæ Magnússyni og hefur lítið tekið stakkaskiptum eftir tilkomu dótturinnar.
„Að ganga með barn getur oft hjálpað manni ef maður er með eitthvað undirliggjandi,“ sagði Ragnheiður.
„Það er ofboðslega krefjandi að sjá um barn og ég fór úr B-týpu í A-týpu. Mér fannst gott að sofa til 11 á daginn en svo allt í einu var ég farin að vakna bæði á nóttunni og klukkan 8 á morgnanna.
Það er erfitt, þegar maður er með krónísk einkenni, að vakna snemma og hugsa um lítið barn allan daginn. Dóttir mín er ekkert eðlilega virk en þetta heldur mér á tánum og að sjá hana hlæja og upplifa heiminn er dásamlegt,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
