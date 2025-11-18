Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.11.2025 | 14:30

Úrslitin réðust nokkrum sekúndum fyrir leikslok

Handboltahöllin

„Jafnteflin gefa ekki sérstaklega mikið“

„Jafnteflin gefa ekki sérstaklega mikið“

„Breiðholtsliðið hafði frumkvæðið lengi vel en úrslitin réðust á vítalínunni nokkrum sekúndum fyrir leikslok,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon í Handboltahöllinni á Handboltapassanum í gærkvöldi.

Í þættinum var gerð upp 9. umferð úrvalsdeildar kvenna og vísaði Hörður til glæsilegs sigurs ÍR á Val í toppslag umferðarinnar í síðustu viku.

Fram virðist vera að rétta úr kútnum eftir góðan sigur á Haukum og hvorki gengur né rekur hjá botnliði Stjörnunnar.

Yfirlitið má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

Handboltahöllin

„Jafnteflin gefa ekki sérstaklega mikið“

„Jafnteflin gefa ekki sérstaklega mikið“

