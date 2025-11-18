Úrslitin réðust nokkrum sekúndum fyrir leikslok

„Breiðholtsliðið hafði frumkvæðið lengi vel en úrslitin réðust á vítalínunni nokkrum sekúndum fyrir leikslok,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon í Handboltahöllinni á Handboltapassanum í gærkvöldi.
Í þættinum var gerð upp 9. umferð úrvalsdeildar kvenna og vísaði Hörður til glæsilegs sigurs ÍR á Val í toppslag umferðarinnar í síðustu viku.
Fram virðist vera að rétta úr kútnum eftir góðan sigur á Haukum og hvorki gengur né rekur hjá botnliði Stjörnunnar.
